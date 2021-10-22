أنوشكا على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

وقفت النجمة الكبيرة أنوشكا، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

وأيضا من بين النجمات اللاتي حرصن على الحضور، سمية الخشاب، بشرى، أسماء جلال، بوسي شلبي، مريم الخشت، ثراء جبيل، عبير صبري، مي الغيطي، ناهد السباعي، الراقصة بدرة، بوسي شلبي وغيرهن.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.