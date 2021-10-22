بشرى وزوجها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة بشرى، بصحبة زوجها سالم هيكل، على الوقوف مبكرا على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

وأيضا من بين النجمات اللاتي حرصن على الحضور مبكرا، سمية الخشاب، أسماء جلال، بوسي شلبي، مريم الخشت، ثراء جبيل، الراقصة بدرة، بوسي شلبي وغيرهن.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.