مهرجان الجونة.. الصور الأولى من على السجادة الحمراء لحفل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأ توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

ومن بين الذين حرصوا على الحضور مبكرا، الفنان خالد منصور، المذيع والفنان مروان يونس وزوجته داليا جلال، المذيعة بوسي شلبي، الناقد الفني أحمد شوقي وزوجته وغيرهم.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.