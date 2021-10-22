انطلاق عرض "حلم جميل" على المسرح العائم بالمنيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء الخميس، العرض المسرحي الجديد "حلم جميل" بالمسرح العائم بالمنيل، وهو من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح.

حضر أولى ليالي العرض المسرحي، الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي، والفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والفنان علاء قوقة، والفنانة سميحة عبد الهادي، وعدد من الإعلاميين والمسرحيين وسط إقبال جماهيرى كبير.

العرض المسرحي يُقدم يوميا ما عدا يوم الثلاثاء على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

"حلم جميل "عن رائعة "تشارلي شابلن" وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، ويدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

مسرحية "حلم جميل" بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي، ناجح نعيم ، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ومن إخراج إسلام إمام.