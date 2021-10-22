شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة كارول سماحة، أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات"، على طريقة الفيديو كليب، ونشرت كارول سماحة جزء من الكليب عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، معلنة انتهاء الأغنية وطرح الكليب كاملًا على قناتها بموقع يوتيوب، قائلة فى تعليقها عليه: "لقد انتهى الفيديو الموسيقي الجديد الخاص بي".

وشوقت النجمة كارول سماحة، جمهورها لأحدث أعمالها أغنية " يا شباب يا بنات"، أمس الخميس، وأعلنت عن طرح الأغنية الجديدة اليوم الجمعة، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" ترقبوا أغنيتى الجديدة يوم الجمعة 22 أكتوبر".

واحتفلت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء، وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال.

ونشرت كارول سماحة، عبر خاصية ستورى على حسابها بانستجرام صور من حفل عيد الميلاد، وكتبت على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا".

واحتفلت كارول سماحة في شهر سبتمبر الماضى بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة غاية في الجمال أنيقة، وكتبت قائلة: "شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسخته الأولى".