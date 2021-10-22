"المهن التمثيلية" ترد على شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة القديرة سوسن بدر.

وقال مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنانة سوسن بدر بخير وبصحة جيدة.

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد شاركت مؤخرا في بطولة حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر".

حكاية "اللي خلف مامتش" شارك في بطولتها سوسن بدر وإيهاب فهمي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.

كما شاركت أيضا بمسلسل"60 دقيقة" الذي عُرض في شهر سبتمبر الماضي على منصة "شاهد"، وخاض بطولته شيرين رضا، ياسمين رئيس، سوسن بدر، الممثل السوري محمود نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية.