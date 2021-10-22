جنا عمرو دياب في عيد ميلاد صديقتها والجمهور يعلق: " بابا عارف الكلام دا؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بأحد أعياد الميلاد الخاصة بإحدى صديقاتها.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حظيت بأفضل ليلة عيد ميلاد سعيد".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تباينت تعليقاته، وجاء بينها جميلة، قمر، "بابا عارف الكلام دا".

كانت "جنا"، قد شاركت في ألبوم والدها "سهرانين"، وغنت مقطعًا باللغة الإنجليزية في أغنية تحمل اسم "جميلة"، كما شاركت في تلحين الأغنية.

أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب.

وأحيا عمرو دياب، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

على جانب آخر، يستعد "دياب"، لإحياء حفلا غنائيا بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي" يوم 30 أكتوبر الجاري.