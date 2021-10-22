صور| إلهام شاهين ويسرا وشيرين رضا في حفل السفارة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنان إلهام شاهين ويسرا وشيرين رضا بصحبة السفير الأمريكي خلال حضورهم حفل السفارة الأمريكية.

ونشرت شاهين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع السفير الأمريكي في حفل السفارة الأمريكية".

وكانت إلهام شاهين، قد وجهت مؤخرا رسالة لجمهورها أثناء تواجدها بمدينة الجونة.

ونشرت "شاهين" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا على حبكم وبحبكم".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، يوم 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.