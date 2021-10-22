"خسيت 50 كيلو ولجأت لطبيب"..15 تصريحا لـ هنادي مهنا ببرنامج "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة هنادي مهنا، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عن حياتها الشخصية وكيفية فقدان 50 كيلو من وزنها، وتجربتها بحكاية"بدون ضمان".

ونستعرض لكم أبرز 15 تصريحا لـ"هنادي" بالحلقة في السطور التالية:

- لجأت إلى دكتور تغذية وخسرت 50 كيلو من وزني .

- لم أكن مهتمة بوزني على الميزان بقدر شكل جسدي ومدى قدرتي على ارتداء ملابسي القديمة.

- دور مريم بحكاية "بدون ضمان" هو الأقرب لقلبي.

- أبطال "بدون ضمان" هم سبب نجاحه.

- الجمهور أُعجب بمسلسل"بدون ضمان" وراسلني عبر السوشيال ميديا مبديين إعجابهم بالدور والحكاية.

- فتاة أرسلت لي أنها تريد أن تصارح والدها ووالدتها بأزمة في حياتها الزوجية مثلما حدث خلال أحداث حكاية دون ضمان ولكنها لم تتمكن من المواجهة.

- حزنت كثيرا على القصص التي أرسلت لي من الحياة الواقعية لبعض الناس ولكن لم أكن أعلم ماذا أفعل لهؤلاء الفتيات.

- الحلقة الرابعة والخامسة من"بدون ضمان" هما أكثر حلقتين تفاعل الناس معهما ووصلني رد فعل عليهما من الجمهور بسبب مشاهد قرار الطلاق ومواجهة الأب والأم بالمشاكل الزوجية التي كانت تعاني منها شخصية "مريم" خلال أحداث المسلسل.

- الزواج في بيت العائلة أمرًا مرفوضًا، لأنه غير مريح.

- زوجي الفنان أحمد خالد صالح، هو من ساعدني على مذاكرة الشخصية، والتحضير الجيد لها.

- كنت أشعر بالقلق من موهبة الفنان أحمد كشك لأنه رائع وعبقري.

- أنا عملت كل حاجة ممكن حد يعملها علشان أخس وقبل رجوعي لمصر من أسبانيا كان وزني الحالي هو وزني العادي.

- استخدمت أنظمة غذائية ومارست الرياضة، لكن وزني زاد باكتساب العضلات.

- تعبت جدا حتى أستطيع انزال وزني واكتئبت وأنا من الشخصيات التي تأكل كثيرا عند حزنها.

- المأكولات المصرية الشهية المحشي والحمام والمسقعة أكسبتني الكثير من الوزن.