بالفيديو| محمود زهران لـ"الخليج 365": عرض "قمر 14" بالجونة مصدر فخر.. وفيلمي الجديد رومانسي حالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

أعرب السيناريست محمود زهران عن سعادته بعرض فيلمه "قمر 14" في مهرجان الجونة السينمائي، والمشارك في برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة بالدورة الخامسة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حاجة تبسط انه موجود في الجونة وده مصدر فخر". وعن تقديمه لفيلم رومانسي قال "أعتقد أيا كان النوع بتلاقي الجمهور اللي بيحبه، المهم تصدق في الحاجة اللي بتعملها".

وأضاف متحدثا عن "قمر 14": "مش عارف الفكرة جت ازاي بشكل اقدر أحكيه، لكن احساس ان المجتمع له دور كبير في قتل الحب في بعض الأحيان، وان فيه عادات معينة وتقاليد معينة واختلافات مش جوهرية أوي في الحب كان الدافع لتقديم الفيلم".

ونفى أن يكون فكر في تقديم قصة واحدة بالفيلم بدلا من خمس قصص، موضحا "لا مفكرناش تبقى قصة واحدة، قدمنا خمس قصص أربع بدايات لنهاية واحدة خالد النبوي وشيرين رضا في الآخر"

وأكد أنه قصد أن تكون النهاية متفائلة. زهران شارك كمساعد مخرج للمخرج هادي الباجوري في فيلمي الضيف وهيبتا، هنبقى تحسن مساعد مخرج في الضيف وهيبتا وتجارب أخرى، ولديه فيلم آخر رومانسي مع هادي: "رومانسي حالم غير قمر 14 يا رب ينول اعجابكم".

وعن سبب عدم إخراجه للفيلم بنفسه، قال "فكرة الرؤية الواحدة وان المخرج هو المؤلف، محتاج خبرات اكتر، والنقاش بيخلق حالة مختلفة وبيطلع الموضوع احسن".

"قمر 14" بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، خالد أنور، أحمد مالك، مي الغيطي.