نانسي عجرم تنعى بيار جماجيان وتتجاهل شائعة انفصالها عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة نانسي عجرم، الفنان اللبناني بيار جماجيان الذي وافته المنية أمس الخميس، كما تجاهلت شائعة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على إنستجرام: "ضحكة من ضحكاتنا راحت.. الله معك بيارو وين ما بتكون.. رح نشتقلك".

وكان جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، رد على شائعة انفصال نانسي وزوجها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدا أن ما تردد حول انفصالهما، شائعة لا أساس لها من الصحة.

ورحل الفنان اللبناني بيار جماجيان، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد صراع مع المرض.

"بيار" اشتهر في الوسط الفني اللبناني باسم "بيارو" وهو الدور الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "المعلمة والأستاذ" وحقق نجاحا كبيرا.

الفنان بيار جماجيان من مواليد ١٩٤٩، بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح في أعمال شهيرة للرحابنة منها: "نزل السرور".

ومن أهم أعماله خلال مسيرته الفنية: "يسعد مساكم، حبيب ميرا، أوتيل الأفراح، حكاية أمل، صائمون ولكن، مالح يا بحر، أول ع آخر، أهلا لبنان" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان اللبناني مسلسل "الهيبة" وجسد خلاله شخصية "أبو عيسى".