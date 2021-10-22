بعد الهجوم عليه.. عمر كمال قريبًا في إسبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد المغني المصري عمر كمال، لإحياء حفل غنائي للمرة الأولى في مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وشارك متابعيه بصورة البوستر الدعائي للحفل، عبر “فايسبوك”، معربًا عن سعادته بهذا الحفل المنتظر.

ويعيش كمال، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني، إذ يستعد للتعاون مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، خلال عمل فني جديد يجمعهما للمرة الأولى، ويتم طرحه قريباً.

وكان مؤدي المهرجانات قد تعرّض في وقت سابق إلى هجوم شديد من متابعيه، عندما كشف عن أنّه يمتنع عن الصلاة بالمسجد، بسبب نظرات المجتمع له وتعامل الأشخاص معه بأنه شخص منبوذ.

وقال: “امتنعت عن الصلاة في المسجد بسبب نظرات الناس، عندما أدخل المسجد يتعاملون معي أنني شخص منبوذ، وفي مرة سمعت شخصاً يقول لمَن بجانبه: صلي أنت بجانبه، أخاف ألّا يقبل الله مني الصلاة”.