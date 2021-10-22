صورة كايلي جينر خلال استعراضها لحملها تحصد ملايين الإعجابات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر (24 عاماً) متابعيها على “انستغرام” بصورة مميزة لحملها، من منزلها في هولمبي هيلز بكاليفورنيا.

واللافت في الصورة، ظهور خيال بطنها المنتفخ بشكل مفصل وواضح على الحائط،. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة، إذ حصدت ما يقارب 10 ملايين إعجاب في أقل من 12 ساعة.

وهنأت كايلي شقيقتها كيم كارداشيان لمناسبة عيد ميلادها الـ 41 عبر نشرها صوراً لهما على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت كايلي على الصور قائلة: “عام سعيد لأختي الجميلة كيم كارداشيان”.

وكانت كايلي جينر قد أعلنت عن حملها الثاني من صديقها مغني الراب الأميركي ترافس سكوت عبر نشرها فيديو على “انستغرام” أثناء الكشف عن الجنين، بالإضافة إلى اختبار الحمل.

وأكدت كايلي جينر عودتها لوالد ابنتها الوحيدة، ترافس سكوت، بعد انفصالهما العام الماضي، برسالة له لمناسبة يوم الأب العالمي. وكان سكوت قد أكد عودته مع جينر أثناء حضورهما حفل “بارسونز بنفت الـ72″، حيث تقرب الزوجان من بعضهما وتصورا معاً على السجادة الحمراء برفقة ابنتهما ستورمي البالغة من العمر ثلاث سنوات.