تيم حسين بتفوق جديد.. “الهيبة – جبل” ترند عربي ويتصدّر عالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع مسلسل “الهيبة – جبل” أن يستوحذ اهتمام الجمهور في الوطن العربي، منذ بدء عرض أولى حلقاته على منصة “شاهد” وشاشة “mbc1”.

وسيطر مسلسل “الهيبة – جبل” على قائمة المواضيع الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث في موقع “غوغل”، كما تصدّر الهاشتاغات الأعلى تداولًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

التفاعل الكبير الذي حصده المسلسل منذ الأيام الأولى من عرضه، ترجمته نسبة المشاهدة القياسية التي سجّلها على منصة “شاهد”، إذ احتل المركز الأول في تصنيف المسلسلات الدرامية الأعلى مشاهدةً بعدد كبير من البلدان العربية ومنها السعودية والعراق وفلسطين ومصر والإمارات والكويت وقطر والأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب ووسوريا، كذلك عالمياً تربع الصدارة في السويد وايرلندا وكندا والوليات المتحدة الأمريكية.

وعبّر بطل “الهيبة”، النجم السوري تيم حسن عن سعادته بالنجاح الكبير للمسلسل، متمنيًا أن تنال الحلقات المقبلة من العمل الاستحسان أيضًا، فقال بمنشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي: “الحمدلله وشكرا لكل من يتابعنا .. وانشالله الحلقات الجاية حتعجبكون كمان وترضيكم”.

أحداث “الهيبة – جبل” بدأت مع استعادات تذكّر المشاهد بما حدث في الجزء الماضي، وتضيء على الحرب المفتوحة التي يشنها جبل شيخ الجبل على زيدان وشركائه رداً على جريمة هزّت بيته الداخلي.

ففي الجزء الخامس والأخير من المسلسل، تُستكمل التطورات إثر فترة زمنية أمضاها جبل بين جدران السجن، يعود إثرها إلى الهيبة ليجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، لكن صفاء المياه التي تتجمع في السد سيعكّرها ظل رجل عائد من الماضي حوّل السدّ الى أخطر منفذ تهريب، الأمر الذي سيكتشفه جبل ويكتشف معه أن الهيبة ترزح تحت خطر وجودي يضعها أمام معركة حياة أو موت.

فإلى أين ستؤول هذه الحرب؟ وهل ينجح جبل شيخ الجبل في الفوز أم سيتعرّض لخسارات جديدة في ضوء المؤامرت المستمرة؟

الجدير بالذكر أن “الهيبة- جبل”، هو من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، والممثلة الكبيرة منى واصف، وهو من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي.