نسرين طافش: “ملعون ابو النكد الناس اللي فيها كافيها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - ما زال تعليق الفنانة السورية نسرين طافش على اغاني الفنانة العالمية اديل ووصفها لها بالنكدية تتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الفنية.

ففي لقاء مع برنامج “mbc trending”, بررت كلامها بالقول: “انا عم احكي عن موضوع دارسته بالتنمية الذاتية وانا بحب صوتها لاديل صوتها جبار ما في اثنين يختلفوا على هذا الشيء انا عم احكي عن ظاهرة الناس اللي كثير بيسمعوا الاغاني اللي فيها حزن وزعل كثير”.

وتابعت نسرين طافش: “في شغلة تعلمناها عن التوكيدات وهي الكلمات والجمل التي ترددها وكل جملة لها ذبذبة وطاقة واللي ما بيفهم علم الطاقة سيقول لك هذه فلسفة وفذلكة واللي بيفهم بعلم الطاقة وعنده شوية وعي وثقافة يقولك الوعي شو ما تعطيه بقول اوكي فالناس ثلاثة ارباعها عم يصير عندها اكتئاب لانها بتضل عم تسمع كلمات الحزن والالم والوجع بتقوم اخر شي بتلاقي حالك اكتأبت وفتت بكأبة لها اول ما لها اخر”.

وشددت نسرين طافش على ضرورة التنويع قائلة “ثلاثة ارباع الناس معيشتهم غالية عايشين بظرف حروب وبظرف كورونا الناس اللي فيها كافيها يا عمي ملعون ابو النكد “.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد سخرت من الضجة التي اثيرت حول تعليقها على اغاني اديل حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لا خلاف مع الزميلة أديل.. صوتها جبار طبعا .. أنا لا أنتقد اشخاص انتقد افكار ، الفكرة اني ما بحب اغانيها أنا حرة وما بطيق أغاني النكد والطاقات السلبية ان شاءالله تكون جايبة مليار مشاهدة مو ضروري سوق مع السوق كيفيي.. أغاني الشجن الدافئة و الشوق غير أغاني النكد”.



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