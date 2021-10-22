وصلة رقص لـ احلام في حفل زفاف في السعودية.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أداء الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وصلة رقص في أحد الأعراس في الرياض السعودية.

وظهرت احلام في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص بالمسرح على أنغام أغنية “أيوه” للفنان محمد عبده ، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع من جانب المغردين الذين رحبوا بوجود “أحلام” في الرياض.





إنت أميرة إسم على مسمى

ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق

أقرأ عليك من الغلا جزء عمى

وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق This is a Twitter Status — تسّـر الناظِـرين

اكثر وحده المفروض يشغلون لها فز له ياارض لاجاك بشويش يتمايل 😍😍♥️♥️

ولاااااايق عليك



إنت أميرة إسم على مسمى

ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق

أقرأ عليك من الغلا جزء عمى

وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق pic.twitter.com/SJdHvOSENd — تسّـر الناظِـرين 💕 (@mmn1430) October 22, 2021

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/sami_hallomy/status/1451374467528241175?ref_src=twsrc%5Etfw

(@mmn1430)