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وصلة رقص لـ احلام في حفل زفاف في السعودية.. فيديو

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كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أداء الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وصلة رقص في أحد الأعراس في الرياض .

وظهرت احلام في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص بالمسرح على أنغام أغنية “أيوه” للفنان محمد عبده ، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع من جانب المغردين الذين رحبوا بوجود “أحلام” في الرياض.


إنت أميرة إسم على مسمى
ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق
أقرأ عليك من الغلا جزء عمى
وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق This is a Twitter Status — تسّـر الناظِـرين

(@mmn1430)
This is a Twitter Statushttps://twitter.com/sami_hallomy/status/1451374467528241175?ref_src=twsrc%5Etfw

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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