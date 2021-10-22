كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أداء الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وصلة رقص في أحد الأعراس في الرياض السعودية.
وظهرت احلام في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص بالمسرح على أنغام أغنية “أيوه” للفنان محمد عبده ، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع من جانب المغردين الذين رحبوا بوجود “أحلام” في الرياض.
إنت أميرة إسم على مسمى
ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق
أقرأ عليك من الغلا جزء عمى
وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق This is a Twitter Status — تسّـر الناظِـرين
اكثر وحده المفروض يشغلون لها فز له ياارض لاجاك بشويش يتمايل 😍😍♥️♥️— تسّـر الناظِـرين 💕 (@mmn1430) October 22, 2021
ولاااااايق عليك
إنت أميرة إسم على مسمى
ماقد مشى مثلك على الأرض مخلوق
أقرأ عليك من الغلا جزء عمى
وأزيد عشقا كل ما زاد بي شوق pic.twitter.com/SJdHvOSENd
كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص لـ احلام في حفل زفاف في السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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