بيتبول: “شرف لي أن أشارك في افتتاح موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر النجم بيتبول عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح موسم الرياض بنشره فيديو قصيراً على صفحته في إنستغرام من الحفل يظهر الأجواء الصاخبة التي أشعلت الحفل وتفاعل الجمهور معه.

وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه:” شرف لي أن أفتتح موسم الرياض، شكراً على هذه الفرصة، تخيل أكثر”.

وكان بيتبول قد أشعل أجواء الرياض بأشهر أغانيه وأعماله وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى أكثر من 250 ألف متفرج.

وكتبت الصفحة الخاصة بالهيئة العامة للترفيه على تويتر:” بحضور الفنان العالمي Pitbull.. أولى الحفلات العالمية في موسم الرياض بحضور تجاوز 250 ألف شخص.

وقبل أن يعتلي بيتبول البالغ من العمر 40 عاماً، كانت المفاجأة بظهور المصارع الشهير أندرتيكر The Undertaker على المسرح لتقديم الأول.

وقال أندرتيكر للجمهور السعودي: “إنه شرف لي أن أكون بينكم في هذه الليلة”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد كشفت عن تفاصيل فعاليات الموسم، بدءاً من يوم الأربعاء 20 أكتوبر المنصرم، وحتى أول نوفمبر المقبل.

وتنطلق اليوم الجمعة 22 أكتوبر واجهة الرياض “RUSH “للألعاب الإلكترونية، يليها في 23 أكتوبر الجاري فعاليات كومبات فيلد، وفي يوم 24 انطلاق المربع، و26 أكتوبر انطلاق ونتر وندرلاند، ويوم 27 تدشين رياض سفاري.

وأضافت الهيئة العامة للترفيه، أن يوم 29 يشهد الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي الذي يستمر على مدى يومين حتى 30 أكتوبر، ويضم حفلاً لمحمد عبده في أرينا وفرقة الأوركسترا المصرية، على أن يكون الافتتاح الكبير أول نوفمبر.

يشار إلى أنّ 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية تتقاسم فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: “كومبات فيلد”، و”ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”المربّع”، و”رياض سفاري”، و”العاذرية”، و”أوايسس الرياض”، و”ذا جروفز”، و”نبض الرياض”، و”قرية زمان”، و”شجرة السلام”، و”خلوها”.