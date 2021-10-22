شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "مظهر بيه الأرناقوطى وحرمه E" على مسرح الهوسابير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج عمرو حسان العرض المسرحى الكوميدى "مظهر بيه الأرناقوطى وحرمه E" اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر، علي مسرح الهوسابير فى تمام الساعة السابعة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

ويقول المخرج عمرو حسان لـ"الخليج 365"، أن العرض من إنتاج فرقة سايكو، وجاء نتاجًا لورشة ارتجال استمرت لعدة أسابيع مع فريق العمل، حتى توصلوا لفكرة العرض، وهى السوشيال ميديا وتأثيرها علي العالم المحيط بنا، وذلك بطريقة كوميدية حيث نجد تعلق هذا الجيل بالتكنولوجيا وإدمانهم لها متناسين كل ماهو جميل وحقيقي فى مجتمعنا، ليظهر بعد ذلك الجد الأكبر مظهر بيه الأرناقوطى وزوجته إسعاد، ويصطدموا بالواقع وكيف أثرت تلك التكنولوجيا علي كل ماهو جميل.