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شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "مظهر بيه الأرناقوطى وحرمه E" على مسرح الهوسابير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج عمرو حسان العرض المسرحى الكوميدى "مظهر بيه الأرناقوطى وحرمه E" اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر، علي مسرح الهوسابير فى تمام الساعة السابعة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
ويقول المخرج عمرو حسان لـ"الخليج 365"، أن العرض من إنتاج فرقة سايكو، وجاء نتاجًا لورشة ارتجال استمرت لعدة أسابيع مع فريق العمل، حتى توصلوا لفكرة العرض، وهى السوشيال ميديا وتأثيرها علي العالم المحيط بنا، وذلك بطريقة كوميدية حيث نجد تعلق هذا الجيل بالتكنولوجيا وإدمانهم لها متناسين كل ماهو جميل وحقيقي فى مجتمعنا، ليظهر بعد ذلك الجد الأكبر مظهر بيه الأرناقوطى وزوجته إسعاد، ويصطدموا بالواقع وكيف أثرت تلك التكنولوجيا علي كل ماهو جميل.
جانب من المسرحية
وتابع المخرج عمرو حسان، كل ذلك يتم فى إطار اجتماعى كوميدى، والعرض دراماتورج أيمن النمر، تدريب موسيقي حازم الكفراوي، عزف إبراهيم شلبي ومحمود خاطر، غناء هبة سليمان، ديكور ملاك رفعت، مادة فيلمية سليمان حمزة، مدير الفرقة هدير أسامة، وتحت اشراف أروى قدوره مديره مسرح الهوسابير، وفكرة وإخراج عمرو حسان.
وبطولة كلا من رضا طلبة، مى بهاء، آلاء الكاشف، عبير علي، نوران خالد، أحمد هيثم، شيرين منصور، عصام أبو الخير، ناريمان عمرو، محمد شرف الدين، محمد الأنصارى، فارس محمد، إضاءة عز حلمى، مخرجان مساعدان نور البروكي ومحمود شوقي، مساعد مخرج داليا حسن.
جانب من المسرحية