شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لمديرة تصوير فيلم أليك بلدوين قبل قتلها بالخطأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت حادثة مقتل هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلم النجم الأمريكي أليك بلدوين، الأوساط الفنية، خلال الساعات الماضية بعد أن أطلق النجم أليك بلدوين النار عليها بالخطأ من بندقية، وأصيبت صناعة السينما بالصدمة والدخول في حداد بعد مقتلها.

وأعادت شبكة CNN، نشر آخر مقطع فيديو للمصورة السينمائية هالينا هتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وأظهرت آخر مشاركة لها، يوم الأربعاء، مقطع فيديو لها وهي تركب على ظهور الخيل في نيو مكسيكو بكواليس تصوير الفيلم.



تركب على الحصان



المصورة قبل قتلها



صور من الرحلة الاخيرة

من جانبه علق المخرج السينمائي جيمس كولين بريساك على منشورها قائلاً: "سأفتقدك يا ​​صديقي .... هذا أمر مدمر"، فيما أشاد مخرجون آخرون بهتشينز.

وقال آدم إيجيبت مورتيمر ، مخرج فيلم "Archenemy": "أنا حزين للغاية لفقدان هالينا. وغاضب للغاية لأن هذا يمكن أن يحدث في موقع التصوير. لقد كانت موهبة رائعة كانت ملتزمة تمامًا بالفن والسينما، وكان لديها عقلًا لامعًا".

وعملت هالينا هتشينز، في أفلام من بينها "Archenemy" بطولة Joe Manganiello ، والتي تم إصدارها العام الماضي ، وحصلت على لقب نجمة صاعدة من قبل مجلة American Cinematographer عام 2019.

ووقع الحادث المؤسف أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، حيث أطلق النجم أليك بلدوين النار من بندقية، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال بيان صادر عن مكتب شرطة سانتافى إن بلدوين، الذى يقوم بتمثيل وإنتاج فيلم Rust، أطلق النار من مسدس فى حادث يوم الخميس.

وقال البيان إنه تم إرسال الشرطة إلى موقع التصوير إلى مزرعة بونانزا كريك عندما أبلغ متصل بخدمة الطوارئ عن وقوع إطلاق نار.

وتم إطلاق النار على مديرة التصوير هالينا هتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، والمخرج جويل سوزا، البالغ من العمر 48 عاما، بعد إطلاق نار من إليك بلدوين، الممثل البالغ من العمر 68 عاما.