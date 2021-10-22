شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يلتقى معجبا به زين سيارته بمقولات أفلامه ويوقع عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الهندي أميتاب باتشان عن آخر غرائب معجبيه، حيث التقي بمعجب به قام بطلاء سيارته بالكامل بأشهر مقولات نجم بوليوود في أفلامه، إضافة إلى قميصه مزين بأسماء أفلام، فيما قام أميتاب باتشان بالتوقيع علي السيارة قبل قيادة الرجل لها.

وشارك أميتاب باتشان جمهوره ومتابعيه، بصور مع الرجل وسيارته، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قام بطلاء سيارته بالكامل بحوارات من أفلامي .. وقميصه به كل أسماء أفلامي.. عندما تفتح باب السيارة يبدأ نظام الصوت بتشغيل حواراتي.. هذا ببساطة مذهل جدًا".



اميتاب باتشان

وتابع: "لقد اشترى للتو هذه السيارة ولم يقودها حتى وقعت توقيعًا على لوحة القيادة.. ولقد فعلت ذلك"، فيما لاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي أميتاب باتشان فور نشرها.



اميتاب باتشان مع احد معجبيه

وكان أميتاب باتشان احتفل منذ أيام بعيد ميلاده التاسع والسبعين فهو من مواليد مثل يوم11 أكتوبر عام 1942، ونشر أسطورة بوليوود صورة حديثة له للاحتفال بيوم ميلاده على طريقته الخاصة، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الطريق إلى الثمانين"، ليلقي الكثير من التهانئ والأمنيات بالصحة والسعادة فور نشره الصورة، والتي حصدت أكثر من مليون و200 ألف إعجاب في ساعات.

من ناحية أخري سيلعب أميتاب باتشان دور البطولة في فيلم "Chehre" بمشاركة عمران هاشمي. كما سيظهر باتشان في فيلم Brahmastra للمخرج Ayan Mukerji جنبًا إلى جنب مع Ranbir Kapoor و Alia Bhatt .