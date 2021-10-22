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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الثنائى هانى رمزى وعمرو عابدين مع "القاتل الذى أحبنى" بعد غياب 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج عمرو عابدين من تصوير أكثر من نصف مشاهد مسلسله الجديد "القاتل الذى أحبنى"، من بطولة النجوم هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله وآخرون، حيث أنطلق تصوير المسلسل منذ ما يقرب من أسبوعين.
ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب النجوم الثلاثة هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله، كل من أحمد فؤاد سليم ومحسن منصور ومحمد جمعة ورانيا منصور وياسر فرج ودنيا ماهر وهبة الهوارى ومحمد أبو داوود ووفاء سالم وعبير منير.
كواليس القاتل الذى أحبنى (1)
كواليس القاتل الذى أحبنى
ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى وعمرو عابدين، واللذان قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحا كبيرا للغاية.
وانشغل المخرج عمرو عابدين على مدار السنوات الماضية بعمله الإدارى، حيث تولى رئاسة أكثر من قناة فضائية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أخرها قناة النايل دراما التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، والذى مازال يترأسها حتى الآن.
كواليس القاتل الذى أحبنى (3)
وشهدت الفترة الماضية عودة النجم هانى رمزى للساحة الفنية من جديد، وبالتحديد لعالم المسرح بمسرحية "أبو العربى"، حيث أعادت النجم الكوميدى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها، وهى "كدة أوكيه" عام 2003.
وعرض هانى رمزى مسرحية "أبو العربى"، طوال فترة الصيف، وشاركه بطولتها داليا البحيرى وأحمد فتحى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وعمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق، وإنتاج وإخراج تامر كرم.
كواليس القاتل الذى أحبنى (4)