شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الثنائى هانى رمزى وعمرو عابدين مع "القاتل الذى أحبنى" بعد غياب 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج عمرو عابدين من تصوير أكثر من نصف مشاهد مسلسله الجديد "القاتل الذى أحبنى"، من بطولة النجوم هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله وآخرون، حيث أنطلق تصوير المسلسل منذ ما يقرب من أسبوعين.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب النجوم الثلاثة هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله، كل من أحمد فؤاد سليم ومحسن منصور ومحمد جمعة ورانيا منصور وياسر فرج ودنيا ماهر وهبة الهوارى ومحمد أبو داوود ووفاء سالم وعبير منير.