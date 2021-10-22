شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موعده بأسبوعين.. نفاد جميع تذاكر أول حفل لـ وائل كفوري عقب نجاته من حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر أول حفل غنائي للنجم اللبناني وائل كفوري عقب نجاته من حادث سير قبل أيام، والمقرر إقامته في الأردن بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، حيث تم بيع جميع التذاكر قبل موعد الحفل بأسبوعين، وفقًا لما أعلنته الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام".





حفل وائل كفوري

وأثار الفنان وائل كفوري قلق الجمهور عليه، بعد تعرضه لحادث سير كبير، في أحد طرق لبنان، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج اللازم، لمدة يومين تقريبًا.

وفى أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مروع في شوارع بيروت، نشر وائل كفورى رسالة إلى متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء فيها: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـ Fans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

وأضاف كفوري: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقل".

وتابع:" بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريبا نتواصل أول ما أصير أحسن".

وغادر النجم وائل كفورى المستشفى بعد خضوعه للعلاج بعد الحادث الذى تعرض له وأسفر عن كدمات فى أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بسيارته، ونشر صديقه إيلي بو أنطوان صورة لوائل عبر حسابه على تويتر، وكتب: "نوّرت بيتَك وائل كفوري الحمد الله على السلامة".

وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".