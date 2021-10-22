شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حلم الملح" يحصد الجائزة الذهبية الأولى بالمهرجان العربي لسينما التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفيلم الوثائقي "حلم الملح" للمخرجة مروة كامل الجائزة الذهبية الأولى للمهرجان العربي لسينما التراث الدولى بالشارقة، والفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" و يدور حول صناعة الملح فى سيوة .

وشارك بالفيلم أيضًا المخرج سامي رافع، والمنتج الفني للفيلم الفنان فوزي العوامري، والمونتيرة ومساعد المخرج الأول إنجي فتحي، وماريوز ممدوح المخرج المنفذ، ومصطفى نبيل مدير التصوير، وأحمد طرابيك مهندس الصوت، وهبة عمر منسقة المناظر، وعلاء أبو باشا فني الكاميرا، وكيرلس فهيم فني الإضاءة، ومحمد حمدي مدير الإنتاج، والموسيقي الفنان ريمون فايق، والميكسير بسام فرحات و من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف الناقد السينمائى "مجدي الشحري"

يذكر أن الفيلم حصل على عدة جوائز منها جائزة مھرجان مصنع الفیلم القصیر، Short Film Factory - award winner ببوخاريست - رومانیا، كما مثل الفیلم دولة مصر فى المسابقة الرسمیة لمھرجان نیبال الدولى 2020، فضلا عن كونه الفیلم المصري الوحید المشارك فى المھرجان ، وشارك فى مھرجان لیشبون الدولي ووصل الفیلم إلى المرحلة النھائیة للمسابقة الرسمیة، ومھرجان موسكو شورتس الشھري بموسكو، ومھرجان ایروسیا الدولي الشھري ووصل إلى المرحلة القبل نھائیة فى المسابقة الرسمیة.

وينتمى “حلم الملح” للأفلام القصيرة المعبرة عن جانب من جمال واحة سيوة، من خلال "الذهب الأبيض" الملح الذي يعتبر من الكنوز الهامة في سيوة، وارتبط بشكل وثيق بتراث الواحة.