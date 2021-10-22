بالفيديو| عن الإشادة بجمالها.. نسرين طافش لـ"الخليج 365": الكلمة الطيبة صدقة.. وأفلام "الجونة السينمائي" مستواها مرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أشادت الفنانة نسرين طافش بمستوى الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، مؤكدة أن مستواها مرتفع جدا، وأن حضورها فرصة لمشاهدة أعمالا لا يتاح عرضها تجاريا من مختلف أنحاء العالم.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حضرت السينما في حفل موسيقي بعشق الموسيقى، وكذلك الموسيقى التصويرية الخاصة بالأفلام، واعتبرها بطلة ولا تقل على اي عنصر في العمل، خمسين في المية من نجاح العمل قائم على جودتها، وليست بشيء مكمل".

وعن الإشادة بجمالها وبإطلالاتها في المهرجان، قالت "بنبسط لما بسمع حد بيقول كلمة حلوة، والكلمة الطيبة صدقة خصوصا لما حد بيقولها من قلبه، والجمال مش بس خارجي لازم يكون جمال روحاني ومتعلق بطريقة التفكير والشخصية، وانك تحبي القراية وتتعلمي وده مش تنظير ولا فلسفة، مينفعش اخلي نفسي حلوة من برة وابقى بدون كاريزما وحضور، لازم تتطوري وتتعلمي".

وأضافت "فيه ناس بتهتم بالثقافة والتعليم ومش بيهتموا بجمالهم الخارجي وده مش صح ان الله جميل يحب الجمال، لازم ندي انطباع حلو مش بس بالشخصية لأ وكمان بالشكل".

مهرجان الجونة السينمائي يختتم فعاليات دورته الخامسة مساء اليوم الجمعة 22 أكتوبر بحفل يعلن خلاله جوائز مسابقاته المختلفة.