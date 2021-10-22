إخلاء سبيل أليك بالدوين بعد حادث إطلاقه رصاص على مصورة ومخرج فيلمه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت إدارة الشرطة في مدينة سانتا بولاية نيومكسيكو الأمريكية، أن لم توجه أي تهم للممثل الأمريكي أليك بالدوين، الذي قام بإطلاق النار بالخطأ أثناء تصوير مشاهد من فيلمه الجديد "Rust"، وتسبب في مقتل مصورة الفيلم وإصابة المخرج بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة، في بيان صحفي صادر عنها: "تم استجواب أليك بالدوين من قبل المحققين وإطلاق سراحه بعدها، ولم يتم تقديم أي اعتقالات أو توجيه اتهامات"، وحتى الآن لم توجه اتهامات لأي شخص، بينما يتابع المحققون إجراء التحقيقات مع الشهود، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديدلاين".

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم الشركة المنتجة للفيلم، أن المسدس المستخدم في إطلاق النار كان من الفترض أن يزود بطلقات من الرصاص المطاطي، إلا أن ما حدث عكس ذلك، وأفاد بأن بالدوين لم يصب بأذى.

وجرى استدعاء المحققين الجنائيين إلى مكان الحادث في مزرعة بونانزا كريك خارج سانتا في، وأغلق الموقع بالكامل أثناء التحقيق، وأوقف العمل على الفيلم في الوقت الحالي، وفقا لمندوب من الإنتاج، قائلا: "سلامة فريق العمل لدينا تظل على رأس أولوياتنا".

وقال جون ليندلي، الرئيس الوطني لنقابة المصورين السينمائيين: "تلقينا الأخبار المدمرة هذا المساء، بأن إحدى أعضاء النقابة، هالينا هاتشينز، مديرة التصوير في فيلم Rust في نيو مكسيكو توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها جراء طلق ناري".

وأضاف: "التفاصيل غير واضحة في الوقت الحالي، لكننا نعمل لمعرفة المزيد، ونحن ندعم إجراء تحقيق كامل في هذا الحدث المأساوي".

وبدأت الأزمة عندما أطلق الممثل الأمريكي الرصاص من مسدس من المفترض أن يكون فارغا، أثناء أداء أحد مشاهده في فيلم "Rust"، وأصابت الأعيرة النارية مديرة التصوير هالينا هتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلت السيدة هاتشينز بواسطة مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أعلن الطاقم الطبي وفاتها، ونقل السيد سوزا بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي حيث يخضع للعلاج من إصابته.