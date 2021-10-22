قبل طرحه بالسينمات.. هكذا روج خالد النبوي لفيلم "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان خالد النبوي، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "قمر 14" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وكتب النبوي، عبر حسابه على تويتر: "صباح النور، عايز أحكيلكوا حكاية، حدوتة عن جعران وعن خنفسه.. إتقابلوا حبوا بعض ساعة مسا.. ولا حد قال إختشوا عيب حرام، ولا حد قال دي علاقة متدنسة..عجبي..مراد النجار من فيلم قمر ١٤ ، قريبًا في السينما".

وعُرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام.

الفيلم تدور أحداثه في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

"قمر14" بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.