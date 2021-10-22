اليوم.. "الجونة السينمائي" يسدل الستار على دورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يسدل مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 22 أكتوبر، بعد ثمانية أيام مليئة بالفعاليات السينمائية وعروض الأفلام المميزة من مختلفة أنحاء العالم.

تعلن لجان تحكيم المهرجان في حفل الختام اسماء الأفلام وصناعها الفائزين، بعد منافسة لم تكن سهلة.

الأيام الماضية شهدت ندوة عن الصحة النفسية للفنانين، وندوة عن مصر القديمة في السينما المصرية، ومؤتمر صحفي ضمن برنامج تكريم الفنان أحمد السقا، ومؤتمر آخر لفيلم أميرة، وثالث لـ"قمر 14"، وغيرها من الفعاليات وجلسات النقاش.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام اليوم حضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما.