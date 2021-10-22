طرح الأفيش الدعائي الأول لفيلم "الكاهن".. ومخرجه يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المُخرج عثمان أبو لبن، الأفيش الدعائي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "الكائن" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بالسينمات.

ونشر عثمان، الأفيش، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أبواب جهنم اتفتحت".

تدور أحداث فيلم "الكاهن" في إطار رعب تشويقي، حول الصحفية "فيروز" التي تُعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة، تنقلب حياة الزوجين.

"الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، إنتاج شركة add dimension بالشراكة مع Cine pro وسينرجي فيلمز.