إيهاب توفيق يُحيي الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان إيهاب توفيق، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدته، التي توافق اليوم الجمعة 22 أكتوبر.

وكتب توفيق، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "اليوم 22 أكتوبر، الذكري السنوية السابعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي.. الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعًا الفردوس الأعلى من الجنة".

جدير بالذكر أن الفنان إيهاب توفيق، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "طلقة" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان تيم علي وتوزيع محمد شفيق وإنتاج "مزيكا".

وكان إيهاب توفيق قد طرح أغنية "زحمة الأيام"، مع نجوم التسعينيات حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، يوم 3 يونيو الماضي، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لرحيل الملحن أشرف سالم، الذي توفى يوم 4 يونيو 2020، عن عمر يناهز 50 عامًا.