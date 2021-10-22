"نفس الحادثة بتتكرر .. عمرو عرفة يستعيد موقف لوالده في فيلم "مع الذكريات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد المخرج عمرو عرفة، ذكريات والده وموقف بفيلم"مع الذكريات" كان يخرجه، تزامنًا مع واقعة قتل الممثل الأمريكي أليك بالدوين لمديرة التصوير عن طريق الخطأ وإصابة المخرج أثناء تصوير فيلم "rust".

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "سنة ١٩٦١ والدي المخرج الراحل سعد عرفة عمل فيلم اسمه (مع الذكريات) من قصته وإخراجه، وأحمد مظهر قتل حبيبته مريم فخر الدين بالغلط من مسدس قديم.. نفس الحادثة بتتكرر امبارح في فيلم أمريكي.. سبحان الله

فيلم "مع الذكريات" بطولة أحمد مظهر، نادية لطفي، مريم فخر الدين، صلاح منصور، أحمد لوكسر، ومن تأليف وإخراج سعد عرفة.