ممثل أمريكي يقتل مديرة تصوير ويُصيب مخرج أثناء تصوير فيلم"روست"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أطلق الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الرصاص بالخطأ، أثناء تصوير فيلم "روست" في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو، وذلك نقلا عن "رويترز".

وأصاب أليك بالدوين، مديرة التصوير مما أدى إلى وفاتها، فيما أصيب مخرج العمل وحالته حرجة.

وقع الحادث حين أطلق الممثل أليك بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص غير حقيقي.

وأصيبت السيدة المسؤولة عن التصوير وتدعى غالينا هاتشينز أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وتم استجواب الممثل الأمريكي، وأفرجت الشرطة الأمريكية عن النجم السينمائي أليك بالدوين، الذي أطلق النار من دون قصد على مصورة أثناء تصوير الفيلم في ولاية نيو مكسيكو.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم شرطة مدينة سانتا في قوله: "تم استجواب السيد بالدوين من قبل المحققين وأفرج عنه. لم يتم توجيه أي اتهامات"، مشيرا إلى أن التحقيق سيتواصل، وأن الشرطة تقوم حاليا باستجواب شهود الحادث.

وتقول الأنباء إن الممثل الأمريكي أليك بالدوين أثناء عمليات تصوير فيلم سينمائي عن الغرب الأمريكي أطلق النار من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص مفرغ وغير خطر، إلا أن الرصاصة أو ربما شظاياها أصابت شخصين ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير غالينا هتشينز بعد فترة من تعرضها لإصابة خطيرة ونقلها بطائرة خاصة إلى المستشفى، وإصابة المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة.