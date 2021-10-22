شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مقتل إليك بالدوين لـ مديرة تصوير وإصابة المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الأمريكية أن النجم أليك بالدوين، أطلق، أمس الخميس، أعيرة من سلاح نارى أثناء تصوير فيلم Rust قرب مدينة سانتا، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم، وإصابة المخرج بجروح.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عامًا)، والمخرج جويل سوزا (48 عامًا)، أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح في موقع تصوير فيلم Rust"، وفقا لموقع يورو نيوز.



هاليانا هاتشينز

وأضافت أن "هاتشينز تم نقلها على متن طائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين نقل سوزا في سيارة إسعاف إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي، وهو يرقد حاليًا في قسم العناية المركزة حيث يخضع للعلاج من إصاباته".

ولم توجه أي اتهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث، حيث تم أطلق سراح إليك بالدوين، ولكن ما زالت التحقيقات جارية مع الاستماع لإفادات الشهود وفقًا للبيان.



اليك بالديون وهاليانا هاتشينز والمخرج

كما نقلت صحيفة "ذي هوليوود ريبورتر" عن متحدث باسم الشرطة أن المخرج يرقد في المستشفى "بحالة حرجة"، في حين نقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله، إن الحادث نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشواً بأعيرة خلبية، وعادة ما تعتمد مواقع التصوير قواعد صارمة بشأن استخدام الأسلحة الخلّبية، ولكن مع ذلك فقد وقعت حوادث.

و"rust" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.