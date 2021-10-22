أبرار الكويتية تظهر بلوك صادم في عيد ميلادها.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 11:51 صباحاً - أثارت الفنانة أبرار الكويتية حالة من الجدل بسبب اطلالتها في عيد ميلادها والتي اعتمدت فيها على لوك مصاص الدماء لتظهر بإطلالة مرعبة عرضتها لانتقادات واسعة وموجة عالية من السخرية.

وظهرت الفنانة أبرار الكويتية بلوك صادم، أفزع الجمهور، وتداولتالصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع الفيديو لتتعرض بعضها لسيل من السخرية في التعليقات.

وظهرت أبرار الكويتية بمكياج كثيف لتتحول لنسخة من شخصيات مصاصي الدماء التي تظهر في أفلام الرعب والفانتازيا، وبمجرد تداول مقطع الفيديو، انهالت عليها التعليقات التي تنوعت ما بين تعليقات ساخرة وأخرى منتقدة لها،

ومن بين التعليقات: “هاي انجنت على الاخر لاتستعجلي بحكو الفايروس عم يطور بحاله ورح تصيري مصاص دماء بدون ماتغلبي حالك او بتعملي بروفا من هلا”، “يمممه بصراحه ابدعت ولا تشدوها تراه لوك حفل تنكري سنوي لا اتبعلت ملة ولا دين احد اذا قلدت حفلهم او حتى لبست لبسهم، نفس الشي لو هم قلدو اعيادنا مارح يكونو مسلمين”.

وجاء في التعليقات على فيديو أبرار الكويتية: “استغفرلله مره اش طولها عمرها كبير بناتها بطولها وعلى وجه زواج وباقي تسوي ها السخافات”، “انتم من جدكم تحتفلون بالهلوين. لاحول ولا قوه الا بالله نحن عايشين في دول الكفار ما سوينها”، “يعني مين نحنا علشان نحتفل بالهالويين! خلاص صرتم كلكمخواجات! وبعدين ويش ذنبنا ننخلع وتنخلع قلوبنا بها الإطلالات المرعبة، بدكم تحتفلوا احتفلوا بس ما تخرعونا”.