ما حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها.. فادي الهاشم يرد في رسالة صوتية!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 11:51 صباحاً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر طلاق النجمة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وسرعان ما نفى الأخير شائعات الانفصال من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى إحدى معجبات زوجته، والتي بدورها قامت بنشره.

وقال فادي الهاشم في الرسالة الصوتية: “ما تعتلي هم كذا فان بعتلي هلاء ومن عائلة نانسي انتم بعتبركم وانا عم اتستغرب من وين طلعت الخبرية هلاء طالع عالبيت لشوف شو القصة”.

بالصوت زوج الفنانة المتألقة #نانسي_عجرم الدكتور فادي ينفي الإشاعات السخيفة المتداولة ويعلق: pic.twitter.com/hZYU3VvlOn — مشاهير الشرق الأوسط CME (@CelebMiddleEast) October 21, 2021

وختم فادي الهاشم كلامه بالقول “اكيد نانسي امانة وانتوا كلكم بتعقدوا ما في منكم”.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت يوم الثلثاء الماضي حفل افتتاح الدورة الحادية والعشرين من “المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون” في تونس تحت شعار “التواصل والتجديد”، حيث أطلّت بفستان طويل من التول مكشوف الكتفين، تميّز بتطريزه بالترتر، ونسّقته مع حزام جلدي رفيع.

وارتبط الهاشم وعجرم في عام 2008، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 أيار (مايو) من عام 2009 سمّياها ميلا، وأنجبا ابنتهما الثانية إيلا في 23 نيسان (أبريل) من عام 2011. وفي 30 كانون الثاني (يناير) من عام 2019، وُلدت ابنتهما الثالثة ليا.