شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ أليك بالدوين بعد قتل مديرة التصوير وإصابة مخرج فيلم Rust والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ديلى ميل صورًا للممثل العالمى أليك بالدوين Alec Baldwin بعد الحادث المؤسف، أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، بعدما أطلق الممثل الرصاص من بندقية، عن طريق الخطأ أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج من قبل Alec Baldwin، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.

ووفقًا لصحيفة ديلى ميل فإن أليك بالدوين في حالة مأساوية حاليًا، حيث لا يعرف أحد إلى الآن الطريقة التي تم بها قتلهم، وكيف تم حشو البندقية بالرصاص أثناء تصوير المشهد بفيلم Rust، الذى يتم تصويره في الوقت الراهن قبل تعليق التصوير بسبب الحادثة البشعة بالكواليس.



Alec Baldwin

وقال البيان إنه تم إرسال الشرطة إلى موقع التصوير إلى مزرعة بونانزا كريك عندما أبلغ متصل بخدمة الطوارئ عن وقوع إطلاق نار.



اليك بالدوين يبكى بعد قتل مديرة التصوير

وتم إطلاق النار على مديرة التصوير هالينا هتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، والمخرج جويل سوزا، البالغ من العمر 48 عاما، بعد إطلاق نار من Alec Baldwin، الممثل البالغ من العمر 68 عاما.