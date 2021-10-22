شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى الذكرى السابعة لرحيل والدته بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم إيهاب توفيق، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدته، التي توفيت بمثل هذا اليوم 22 أكتوبر، وكتب فى تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "اليوم 22 أكتوبر، الذكري السنوية السابعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعًا الفردوس الأعلى من الجنة".



ايهاب توفيق

وعادة ما يحرص الفنان إيهاب توفيق، على إحياء ذكريات والديه وأصدقائه بالصور ومقاطع الفيديو القديمة التي جمعته معهم، ففي فبراير الماضى، كشف النجم إيهاب توفيق، عن صورة من أرشيفه الخاص، جمعته مع المطرب محمد فؤاد والنجم الراحل عامر منيب، فى أحد المناسبات التى جمعتهم سويا، دون أن يكشف عن مناسبتها أو ظروف التقاطها.

ونشر توفيق – حينها - الصورة عبر حسابها على انستجرام، أتبعها قائلا: "صورة من الأرشيف مع النجوم، محمد فؤاد وعامر منيب رحمة الله عليه".

وقبل هذه التدوينه، كان المطرب إيهاب توفيق، أحيا الذكرى الأولى لوفاة والده، الذى لقى مصرعه مختنقا إثر اندلاع حريق فى فيلته، العام الماضى، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – آنذاك - "9 يناير، الذكرى الأولى لوفاة والدى الحاج أحمد توفيق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له فى قبره وشاهداً له فى الآخرة.. اللهم آمين.. برجاء الدعاء لأبى وأمى".