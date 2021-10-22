شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى "لام شمسية" ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة منى زكى فى تحضيرات مسلسلها الرمضانى المقبل "لام شمسية" بعد انتهائها من تصوير فيلم "القاهرة مكة"، حيث وضعت الجهة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من التصوير قبل حلول شهررمضان، وتم التعاقد مع كل من النجمين إياد نصار وأحمد رزق، للمشاركة فى بطولة العمل.

وتبدأ منى زكى تصوير مشاهدها الأولى من المسلسل مطلع ديسمبر المقبل، كما انتهت مريم نعوم مؤلفة العمل من كتابة الـ 5 حلقات الأولى، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكرأن منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحا كبيراً، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.