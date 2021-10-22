شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف نجوم زمان .. حكاية قبلة الانتقام بين زينب صدقى وأحمد علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرمن المواقف الطريفة حدثت بين نجوم الزمن لجميل أثناء اشتراكهم فى العديد من الأعمال الفنية،حتى هؤلاء الذين كانوا يتسمون بالجدية والصرامة فى أدوارهم وحياتهم.

وكان من بين هذا الموقف ما حدث بين الفنانة الكبيرة زينب صدقى والفنان أحمد علام حيث كانا يشتركان معاً وهما فى شبابهما فى بطولة إحدى المسرحيات، وكانا يقومان بدور فتى وفتاة تجمعهما علاقة حب ومشهد رومانسى يختتمانه بقبلة ببيين الحبيبين.

وكان أن وقع خلاف ومشاجرة بين زينب صدقى وزميلها أحمد علام قبل رفع الستار، ولكن بالطبع لم يكن هذا الخلاف ليؤثر فى ظهورهما معاً على المسرح لتأدية المشهد الرومانسى.

وأرادت زينب صدقى أن تنتقم من زميلها وهى تضمن أنه لن يتمكن من رد هذا الانتقام، لذلك فكرت أن يكون انتقامها على المسرح وأثناء تصوير المشهد الرومانسى حتى لا يستطيع أحمد علام حتى مجرد الاعتراض والتعبير عن الغضب.

لذلك لجأت الفنانة الكبيرة لحيلة طريفة حيث تناولت عدداً من فصوص الثوم قبل دخولها المسرح مباشرة لتأدية المشهد الرومانسى.

وبعد أن دخلت المسرح اندمجت فى التمثيل حتى وصلت للمشهد الرومانسى ، وكانت كلما اقتربت من علام يشعر بالاختناق والضيق بسبب رائحة الثوم، ولكنه لم يستطع أن يعبر عن مشاعره و يبتعد عن حبيبته التى تجسد شخصيتها غريمته زينب صدقى، واضطر أن يمثل أنه ملهوف عليها وعلى قبلة من شفتيها ، وتماسك أحمد علام حتى انتهى تصوير المشهد ، وأسدل الستار، وبعد ذلك انفعل انفعالاً شديداً على زينب صدقى واشتعلت معركة جديدة بينهما، بينما ضحك كل المشاركين فى المسرحية ومعهم زميلته الفنانة الكبيرة.