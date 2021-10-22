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هكذا احتفلت إيمي طلعت زكريا بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها، احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت إيمي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة جديدة من عمري أعانقها اليوم.. كبرت عاما وتجددت أمنياتي لعام أخر".

وأضافت: "اللهم إني أستودعك نفسي وعمري وقلبي.. ربي اكتبلي الخير في القادم من عمري وحقق لي كل ما أتمناه وما أطمح للوصول إليه".

جدير بالذكر أن إيمي طلعت زكريا تواصل تصوير فيلم "مجنون بيها" وهو من تأليف هيثم نبيل، وإخراج عمرو زكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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