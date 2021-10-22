هنا الزاهد تكشف عن موقف جمعها بالراحل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روت الفنانة هنا الزاهد، ذكرياتها مع الفنان الكبير الراحل سمير غانم خلال مشاركتها معه بمسلسل "في الـ لا لا لاند".

وقالت هنا، ببرنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي، إنها تمرض وترتفع حرارتها جدا عندما تذهب لدول مثل تايلاند ودول شرق آسيا، وتذهب كثيرًا إلى المستشفى هناك، لدرجة اعتقاد الجميع أنها مصابة بالملاريا.

وتابعت، أنها ذهبت متأخرة جدا للتصوير بمسلسل"في الـ لا لا لاند"، وكان الفنان سمير غانم ينتظرها رغم أن المشاهد كانت في النهار وسط الشمس، وهي مشاهد تجمع بينهما على البحر، و "رغم ذلك تحمل كثيرًا ، ولما وصلت التصوير كانت حرارتي مرتفعة وعيني حمراء وتعبانة جدا، فكان كل شوية يجيبلي شيكولاتة، كمحاولة منه للتخفيف عن اللي كنت أشعر به".

وأضافت، الأستاذ سمير غانم كان نجم كبير وعظيم ودمه خفيف وكان شخصية بسيطة جدًا، ويهتم كثيرا بكل اللي حوليه، وحنين جدا ولن يتعوض مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.