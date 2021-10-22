هنا الزاهد تكشف موقفها من تقديم سيرة ذاتية لنجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن موقفها من تقديم سيرة ذاتية لأي نجمة في عمل فني.

وقالت هنا، ببرنامج"أسرار النجوم"، إنها لا تريد تقديم السيرة الذاتية لأي من الفنانات بسبب وضع الجمهور للمقارنات بين الفنان والشخصية الأصلية.

وأضأفت: "لكن يُمكن تقديم شخصية لم نشاهدها في الواقع، ويُمكن أخذ مواصفاتها من الكتب القديمة".

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.