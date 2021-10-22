أحمد الفيشاوي يرتدي "حلق" ..والجمهور يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، في أحدث إطلالة له عبر السوشيال ميديا، مرتديا "حلق"، ليثير من خلاله حالة من الجدل بين متابعيه.

ونشر الفيشاوي، الصورة ، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"تصبحي على خير يا جونة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي:"يا رب يهديك قبل فوات الأوان يا صاحبي"، "أنا نفسي أعرف حاجه واحدة "، "إيه ده "، "ربنا يهديك زي زمان يا رب".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد ظهر مؤخرا برفقة زوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء لفيلم "قمر 14" في أول ظهور لهما خلال اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.

وعُرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي.

ويُشارك "الفيشاوي" ببطولة الفيلم بجانب كلا من خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.