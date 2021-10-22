هكذا احتفلت سوزان نجم الدين بعيد ميلاد ابنتها الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، متابعيها، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى.

ونشرت سوزان، صورة برفقة ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سوسو.. فرحتي الأولى.. كبرت سنة وأنا صغرت سنة.. قد إيه حلو هذا الإحساس إنك تتحول لطفل بأحضان ولادك.. إنكم تتبادلوا الأدوار من وقت للتاني.. وتتبادلوا المشاعر والأحاسيس والمسؤوليات".

وأضافت: "سوسو.. كل عام وأنتي طفلتي المدللة قد ما كبرتي.. كل عام وأنتي بنتي وأختي وأمّي.. كل عام وأنتي رفيقتي وحبيبتي وصديقتي.. كل عام وأنتي عزّي وسندي وفخري.. كل عام وأنتي بألف مليون خير يا نبض الروح انتي".

جدير بالذكر أن سوزان نجم الدين تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد"تماسيح النيل" بالسينمات، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبد العزيز.