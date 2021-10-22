من سيؤدي دور تيم حسن في النسخة التركية من مسلسل “الهيبة”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 9:19 صباحًا

أعلنت الشركة التركية “القمر” عن شرائها حقوق مسلسل “الهيبة” لتصويره بالنسخة التركية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليتم عرضه بنسخته التركية في الموسم المقبل.

وبحسب ما نقله موقع “العراب” عن مواقع التواصل، فإن الترشيحات تشير إلى اسم إنجين أكيوريك ليقوم بتمثيل دور “جبل شيخ الجبل” الذي قدمه الممثل السوري ​تيم حسن ليكون بطل العمل​، وستقوم ميليسيا باموك بتمثيل دور “عالية” والتي أدتها الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، وسما إيبرس في دور “أم جبل” والتي لعبتها الممثلة السورية ​منى واصف​، وأركان كولتشاك في دور “صخر شيخ الجبل” والذي أداه الممثل السوري ​أويس المخللاتي​، والممثل أونور صايلاك سيلعب دور “شاهين شيخ الجبل” والذي أداه الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​، والممثلة داملا جولباي ستؤدي دور “منى شيخ الجبل” والتي لعبت دورها الممثلة السورية ​روزينا لاذقاني​.

انجين أكيوريك

فيما كان بعض مستخدمي “السوشيال ميديا” رشحوا النجم التركي، كيفانش تاتليتوغ، بطل المسلسل الذائع الصيت في الوطن العربي “نور” وكذلك مسلسل “عودة مهند”، لتجسيد دور بطل المسلسل “جبل شيخ الجبل”، والذي يلعب دوره تيم حسن.

​وكانت شركة “القمر” التركية للإنتاج الفني، قالت يوم الاثنين الفائت، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنها اشترت حقوق مسلسل “الهيبة” لتقديمه في نسخة تركية، وغردت: “تم الإعلان عن أحد مشاريع شركة “القمر” القادمة، وقد حصلت على حقوق المسلسل التلفزيوني اللبناني “الهيبة”.