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آيتن عامر تتعرض لهجوم من مجهولين وتستغيث بمتابعيها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة آيتن عامر، عبر “فيسبوك”، عن موقف أليم تعرّضت إليه وهي بمفردها في منزلها، وذلك بعد مشاجرة في الشارع أسفل بيتها، وكشفت عن طرق مجهولين الباب عليها.

واضطرت إلى الاستغاثة بمتابعيها وتساءلت عما إذا كان هناك أحد قريب من منزلها، وبعدها حذفت المنشور وطمأنت جمهورها بأنّها بخير.

وحرصت شقيقتها الفنانة وفاء عامر، على طمأنة الجمهور، وكتبت عبر “فيسبوك”، قائلة: “شكراً جزيلاً لكل من سألني عن شقيقتي آيتن… الحمد لله هي بخير”.

وكانت آيتن قد تلقت رسائل تهديد في وقت سابق قائلة: “هل أنتم غير قادرين على إرسال رسائل التهديد من داخل مصر لأنكم تعرفون أن لها كبيراً وفيها قانون، ولذلك أرسلتموها من أرقام خارج مصر”.

ويُذكر أنّ عامر دخلت في خلاف، في شهر رمضان الماضي، مع الفنانة ريهام حجاج، بسبب تقليص دورها في مسلسل “وكل ما نفترق”، لتنشب بينهما حرب تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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