بعد غياب 10 سنوات.. أسيل عمران تعود لممارسة رياضتها المفضلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ الفنانة السعودية المقيمة في الإمارات أسيل عمران تعيش أوقاتاً سعيدةً هذه الفترة، من خلال استمتاعها بتحقيق بعض أمانيها، ما بين العودة لممارسة رياضة ركوب الخيل بعد غياب لسنوات، أو زيارة مدينة “والت ديزني”.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة السعودية فيديو لها عبر حسابها في “سناب شات”، وهي تمتطي خيلاً، وبدا واضحاً المهارة التي تمتلكها أسيل.

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “من زمان ما ركبت خيل”، لافتةً إلى أنّ آخر مرة كانت تتمرن فيها على ركوب الخيل منذ 10 سنوات في البحرين، قبل أن تتوقف بعد ذلك، وارتسمت علامات السعادة على وجهها بعد تحقيقها هذا الأمر، خاصةً أنًها تُعرف بحبها لركوب الخيل.

وسبق أن أعلنت أسيل عمران عن تحقيقها حلم طفولتها، وهو زيارة مدينة “والت ديزني”، مؤكدةً أنّ والدها هو من زرع فيها حب هذه المدينة منذ نعومة أظافرها، وتربيته لها على أفلام ديزني.

وشاركت عمران متابعيها في “انستغرام” زيارتها للمدينة بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية “ستوري”، برفقة إحدى صديقاتها وهما jستمتعان بوقتيهما داخل المدينة، ورؤية الشخصيات الكرتونية الشهيرة في أفلام الرسوم المتحركة والديكورات بأشكالها المبهرة.

وقالت عمران: “عشان تعرفوا أنا ليه مبسوطة، لأن أفلام ديزني كانت عبارة عن طفولتي، وأحب أفلام كارتون ديزني من وأنا صغيرة، وكان حلمي من سنين أنه أنا أجي وبعدين أروح فلوريدا”.

وبدت علامات السعادة الشديدة على الفنانة؛ بسبب تحقيقها حلماً من أحلام طفولتها.