قتل مديرة التصوير.. مأساة في كواليس فيلم أليك بالدوين الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قتل النجم الأميركي أليك بالدوين مديرة التصوير هالينا هتشينز ومخرج فيلم Rust جويل سوزا خلال عمليات التصوير، من طريق الخطأ في مشاهد إطلاق نار من سلاح حربي.

وأعلنت الشرطة الأميركية في بيان لها أنّ الحادثة وقعت في مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، مضيفةً: المأساة نجمت عن سلاح ناري يُفترض به أن يكون خلّبياً (…) يحاول المحقّقون معرفة أي نوع من الرصاص أُُطلق وكيف”.

وأضافت أنّ هتشينز أُخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها “ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرةً بإصابتها”، في حين يرقد سوزا بحالة حرجة في قسم العناية المركّزة في المستشفى حيث يُعالج من الاصابات التي تعرّض لها.