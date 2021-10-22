شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى ينضم لأبطال فيلم "عمهم" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد لطفى لأبطال فيلم "عمهم" بطولة الفنان محمد عادل إمام، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته أيضا سيد رجب، والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلا من أمينة خليل ورحاب الجمل.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد امام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.