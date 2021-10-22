شكرا لقرائتكم خبر عن 129 مليون دولار لـ Dune قبل وصوله دور العرض الأمريكية .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Dune إيرادات وصلت إلى 129 مليون و700 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، حيث وصل إلى مجموعة كبيرة من الدول بداية من شهر سبتمبر الماضى.

ومن المقررأن يطرح فيلم Dune بـ دورالعرض في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من اليوم الجمعة 22 أكتوبر، وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و 35.

شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.