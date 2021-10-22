أول تعليق لـ وائل جسار بعد حفله في كندا ..(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان وائل جسار، حفلا غنائيا في كندا، ضمن جولته الغنائية التي يحييها هناك.

ونشر جسار، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هيك كانت جولة كندا، وهيك كان تفاعل الجمهور.. حفلات ولا أروع".

وقدم جسار، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي، وسط حضور كبير من جمهوره، وأشعل الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية.

وانتهى وائل جسار، مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان"عيان" وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان جسار، قد أطلق أغنية "ولا في الأحلام" عبر "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادي حداد، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.